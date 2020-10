SpaceX va concevoir des satellites de détection de missiles pour le Pentagone

La Space Development Agency (SDA) a été créée en mars 2019 afin de développer la nouvelle architecture spatiale des forces armées américaines. Jusqu’à présent, les satellites militaires restaient des engins lourds, très performants et donc relativement peu nombreux. Ces dernières années, le Pentagone s’est toutefois intéressé aux architectures de constellations satellitaires en orbite basse développées par le « New Space », et notamment SpaceX (réseau Starlink) et OneWeb.