La Space Force récupère 2 400 salariés dans les effectifs Air Force

Pour rappel, la Force spatiale américaine est pour l’instant dépendante du Département de l’Air Force mais vise à s’en détacher à l’avenir. « C’est un moment historique et passionnant pour ces opérateurs spatiaux qui seront parmi les premiers à rejoindre la Space Force », a déclaré le lieutenant général et vice-commandant de la force spatiale américaine, David D. Thompson. « Chacun d’entre eux a l’importante responsabilité d’apporter des idées audacieuses dans le but de façonner la Space Force en un service du XXIe siècle », a-t-il continué.