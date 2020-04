Dans Space Force, Netflix va moquer le spatial américain

Steve Carell a pris du galon. © Netflix

The space office ?

Du calme, général. © Netflix

Un casting engagé

Pas facile de conduire la Space Force. © Netflix

Le pari du rire

La vraie Space Force n'a qu'à bien se tenir face à l'équipe de...Lorsqu'en 2018, Donald Trump a annoncé qu'il mettrait réellement à exécution son plan pour une sixième branche des forces armées, Netflix a immédiatement sauté sur l'occasion. Dix-huit mois plus tard, alors que la Space Force (la vraie) n'existe que depuis quelques mois, Steve Carell et Greg Daniels sont prêts à rendre leur copie.Le duo, qui avait déjà travaillé sur l'emblématique série, a tenté de trouver un angle inédit sur la plateforme de streaming et promet «». S'il n'y a pas encore de bande annonce, de nombreuses images ont été diffusées ce 8 avril, ainsi qu'ont été dévoilés le cœur du scénario et les noms des acteurs qui entoureront Steve Carell en figure de proue.Nous suivrons donc les péripéties du général Mark R. Naird (Steve Carell), rêvant de tenir les rênes de l'US Air Force, et relégué à la tête de la nouvelle branche des forces armées. Sa femme Maggie, interprétée par Lisa Kudrow () l'a toujours soutenu dans les arcanes de la vie à Washington, mais devra composer avec une nouvelle vie, car la famille Naird va déménager sur un site isolé au Colorado.La base héberge des scientifiques comme le Dr. Mallory (John Malkovich) mais aussi des militaires, pour un objectif tout trouvé : dominer l'espace et retourner poser le pied sur la Lune.On retrouvera aussi Ben Schwartz (), Jimmy O. Yang (), Tawny Newsome, la jeune Diana Silvers, qui jouera la fille du général Naird, et le canadien Don Lake.15 ans après la sortie deaux Etats-Unis, le genre a beaucoup évolué. Mais la force de cette série reposera peut-être sur son originalité : si le spatial a toujours la cote chez les diffuseurs, ce sont en général des poids lourds d'action et d'aventure ( The Expanse For All Mankind ) qui laissent généralement peu de place à l'humour.Il faut alors compter sur Steve Carell, son compère Greg Daniels et les équipes de Netflix pour produire un résultat qui pourrait être un grinçant pastiche de l'actualité spatiale américaine, que l'on parle de Space Force ou d'Artemis.