L'astronomie est une discipline captivante et les spécialistes du domaine font régulièrement de nouvelles découvertes : le retour d'une étoile après une rencontre avec un trou noir, l'observation de novas, d'astéroïdes et de galaxies lointaines, et bien d'autres phénomènes fascinants. Vous avez, vous aussi, envie de vous y mettre ? On vous partage 3 applications pour explorer l'univers au-dessus de votre tête.