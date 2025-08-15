Les mois d'été sont parfaits pour observer les étoiles. Si vous avez envie de faire vos débuts dans l'astronomie, on a quelques outils à vous recommander.
- Stellarium est une application freemium populaire sur iOS et Android, parfaite pour identifier étoiles et planètes en temps réel.
- Sky Map de Google transforme votre smartphone en planétarium, avec des fonctionnalités de recherche et de voyage dans le temps.
- SkyView utilise la réalité augmentée pour reconnaître les objets célestes, et permet de prendre des photos et voyager dans le temps.
L'astronomie est une discipline captivante et les spécialistes du domaine font régulièrement de nouvelles découvertes : le retour d'une étoile après une rencontre avec un trou noir, l'observation de novas, d'astéroïdes et de galaxies lointaines, et bien d'autres phénomènes fascinants. Vous avez, vous aussi, envie de vous y mettre ? On vous partage 3 applications pour explorer l'univers au-dessus de votre tête.
1. Stellarium
Disponible sur iOS et Android, Stellarium est un outil freemium qui a fait ses preuves : elle comptabilise, en effet, plus de 10 millions de téléchargements sur le Play Store. Cette application facile à prendre en main vous aidera à identifier les étoiles, les planètes, les comètes et les satellites, et ce, en temps réel.
Stellarium est capable de simuler le ciel à n'importe quelle date et heure. Elle propose également des rendus 3D des principales planètes ainsi qu'un mode Nuit, qui facilite la consultation dans le noir. Une application incontournable lorsqu'on s'intéresse à l'astronomie.
2. Sky Map
Développée par Google et ayant dépassé les 50 millions de téléchargements sur le Play Store, Sky Map est une app simple d'utilisation. Ce planétarium de poche met à votre disposition une carte détaillée et vous permet d'identifier ce qui se trouve au-dessus de votre tête : étoiles, constellations, nébuleuses, planètes… Il suffit de cliquer sur un menu latéral pour faire disparaître ou apparaître les objets célestes, selon vos préférences.
Sky Map inclut également un mode Recherche, dans lequel vous pouvez taper toutes sortes de mots clés (en anglais). On trouve un mode Voyage dans le temps, pour visiter le ciel à d'autres époques. Un mode Nuit est également disponible au sein de cette application open source, disponible uniquement sur Android.
3. SkyView
- Le réalisme dans la représentation des corps célestes
- Le mode nuit pour éviter la pollution lumineuse de son smartphone
- Les fiches descriptives pour chaque objet
Utilisable sans WiFi, SkyView est une application freemium à télécharger gratuitement sur iOS et Android. Elle utilise la réalité augmentée : vous n'avez qu'à pointer votre téléphone vers le ciel pour identifier les étoiles, les planètes, les satellites et les constellations. Un clic sur l'objet céleste de votre choix vous permet d'accéder à des informations détaillées. Pour simplifier l'observation, SkyView propose notamment des illustrations pour repérer les constellations.
SkyView permet également aux utilisateurs de faire des photos et de les stocker dans leurs téléphones. Elle inclut, elle aussi, un mode Nuit et un mode Voyage dans le temps.