Même si cette éruption ne représente qu’environ 10 % des éléments lourds de la Voie lactée, elle change la donne. Jusqu’ici, les fusions d’étoiles à neutrons étaient les seules à figurer au tableau. Le problème, c’est qu’elles sont trop rares et trop tardives pour expliquer la présence d’or dans les étoiles anciennes. Il fallait donc un autre mécanisme plus précoce. Le magnétar de 2004 pourrait bien en être un.

Des simulations montrent qu’un certain type d’éruption magnétique peut produire les conditions idéales pour le processus r. Ce scénario restait théorique. La rémanence lumineuse de 2004 semble désormais le confirmer. Le rayonnement gamma détecté correspond pile aux prévisions.

Pour les chercheurs, cette piste ouvre une nouvelle phase d’observation. Contrairement à la fusion de 2017, qui s’était produite à une distance astronomique, les prochaines éruptions de magnétars pourraient être assez proches pour permettre une analyse précise des éléments produits. Charles Horowitz, physicien à l’université d’Indiana, y voit une opportunité. « La possibilité la plus prometteuse de cette étude est peut-être que, lors de la prochaine éruption géante de magnétars, nous pourrions détecter des éléments individuels », avance-t-il.

D’autres candidats sont à l’étude. Anirudh Patel mentionne un type rare de supernova, capable d’engendrer des étoiles à neutrons en rotation rapide. Ces configurations extrêmes pourraient, elles aussi, favoriser le processus r. Rien n’est encore tranché, mais les données actuelles montrent clairement que la fusion d’étoiles à neutrons ne suffit plus à tout expliquer.

Dans les faits, la découverte élargit la carte des « fabriques » cosmiques de métaux. Jusqu’ici, on connaissait l’atelier principal. Désormais, on découvre les annexes. Les astronomes vont devoir explorer le ciel autrement, en guettant ces éruptions brèves et intenses.

L’or qui compose une alliance ou le platine d’un composant électronique a peut-être jailli d’un événement que personne ne soupçonnait. La matière précieuse, au sens chimique du terme, est souvent née dans la violence. Mais cette violence peut prendre plusieurs visages. Les prochains télescopes tenteront justement de les distinguer. En attendant, inutile d'enfiler tout de suite son scaphandre de cosmonaute et de prendre sa batée pour aller jouer aux orpailleurs de l'espace.