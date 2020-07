Beaucoup plus d'oxyde de fer et de titane découverts sous le manteau lunaire

C'est la conclusion d'une étude longue, car à l'origine le petit instrument Mini-RF (Miniature Radio-Frequency instrument) est un petit radar à synthèse d'ouverture, spécialisé dans la détection des glaces dans les cratères aux pôles de la Lune.

Comme il n'est pas possible de « voir » la glace, Mini-RF mesure la permittivité électrique, c'est-à-dire la valeur du champ électrique d'un milieu donné. La présence d'eau donne une valeur de permittivité, son absence, une autre, etc. Et sur la Lune, dans les cratères entre 2 et 5 km de diamètre, les relevées identifient de grandes concentrations de métaux : plus le cratère est imposant, plus il y en a.

S'il faudra d'autres mesures à l'avenir pour confirmer ces données, cela signifierait que seuls les premières centaines de mètres de profondeur sous la surface lunaire sont exemptes de fer et de titane : sous cette couche, les concentrations de ces deux métaux seraient bien plus importantes.