Les scientifiques viennent d'observer la collision entre deux étoiles à neutron

Une découverte majeure... qui en cache une autre

LIGO et Virgo à la recherche de nouvelles collisions

Le LIGO a enregistré les ondes gravitationnelles après sa réouverture en avril, aux côtés du détecteur européen Virgo. Les installations avaient été fermées pour des mises à jour importantes. Les scientifiques espèrent à présent faire de nouvelles découvertes comme celle-ci.Et justement :Le 26 avril, au lendemain de l'observation de la collision des deux étoiles par LIGO, les scientifiques ont repéré une autre source : une collision potentielle entre une étoile à neutrons... et un trou noir. Si cela est bien confirmé, ce sera la première fois que les scientifiques enregistrent une telle collision. "L'univers nous maintient en haleine", a déclaré Patrick Brady, professeur de physique à l'Université du Wisconsin-Milwaukee. Le seul problème : le signal de cette collision était faible. "C'est comme si on écoutait quelqu'un chuchoter un mot dans un café très fréquenté", a expliqué Brady, "il peut être difficile de comprendre le mot, ou même d'être sûr que la personne chuchote du tout. Il faudra un certain temps pour arriver à une conclusion".LIGO et Virgo disposant de trois installations distinctes permettant des localisations précises, la possible collision entre le trou noir et l'étoile à neutrons aurait eu lieuPour ce qui est de l'autre collision d'étoiles à neutrons (hors trou noir) il est plus complexe de déterminer son emplacement. Seulement deux des trois installations ont enregistré cet événement, ce qui signifie que les astronomes devront scanner 25% du ciel pour en trouver la source.Selon Brady, il esten raison de la quantité de ciel à couvrir et des changements rapides de luminosité. Selon lui, LIGO et Virgo offriront davantage de possibilités de recherche d'explosions et de collisions au cours de l'année prochaine.Depuis qu'il a été remis en route, LIGO (associé à Virgo), a également repéré trois collisions de trous noirs.