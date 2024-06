Tic-tac, tic-tac, explosion imminente, les astronomes ne quittent pas des yeux ce duo d'étoiles !

C'est tout l'environnement de la naine blanche qui s'allume alors, dans une gigantesque réaction de fusion qui la fait paraître plus grande, et surtout qui la fait briller 1 500 fois plus fort qu'à son niveau normal. En termes astronomiques, elle se transforme en nova, mais brièvement. En effet, une fois l'énorme couche d'hydrogène « consommée », le duo T Coronae Borealis retrouve son équilibre habituel. Et la petite naine blanche de recommencer à progressivement réagréger des atomes d'hydrogène : c'est un cycle.

Le système stellaire étudié n'étant pas si éloigné que cela, il est étudié depuis 200 ans environ, et ça tombe bien, car grâce aux astronomes, on sait que ce cycle est de 80 ans. Il a été observé en 1866 par John Birmingham, qui a documenté le phénomène, puis en 1946, 80 ans plus tard, avec une mise en évidence supplémentaire, une baisse de luminosité a lieu quelques mois avant le passage en nova. Cela fait 78 ans. Et devinez quoi ? La baisse de luminosité est déjà constatée !