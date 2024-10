Il y a une famille de corps célestes mineurs que l’on nomme les Centaures. Ce sont majoritairement des astéroïdes issus de la formation de notre Système solaire, et leur caractéristique principale est d’orbiter sur une ellipse qui est comprise entre Jupiter et Neptune (ce qui tout de même est une région assez large). Compte tenu du fait qu’il y a 4 planètes dans la zone, leur orbite est généralement temporaire à l’échelle géologique, et il n’est pas rare que certains soient éjectés du Système solaire, ou à l’inverse attirés soit par les géantes comme Jupiter ou Saturne, soit terminent dans la ceinture de Kuiper, les astéroïdes entre Mars et Jupiter.

Mais les Centaures, c’est un large groupe : il y a des astéroïdes plutôt rocheux, et d’autres qui sont plutôt des comètes. Et il est difficile aussi de bien les catégoriser puisqu’aucune sonde ne s’est jamais approchée de l’un d’entre eux. Ce qui n'empêche pas les chercheurs de tenter de mieux les comprendre ! Le télescope James Webb a réalisé une campagne d’observation de 29P/Schwassmann-Wachmann, comète qui fait partie du groupe des Centaures, et les résultats ont été publiés dans Nature.