Ce système solaire se désintègre lentement sous l'œil de nos télescopes

Grâce aux archives des données du télescope Hubble, mais aussi de l'ex-télescope ultraviolet FUSE et du Keck Observatory à Hawaï, il a été possible de déterminer quelles briques de base composent cet agglomérat de matière attirée et détruite par la naine blanche. Et pour la première fois, tous les indices montrent qu'il y a des matériaux rocheux et métalliques, en même temps que des glaces : azote, oxygène, magnésium, silicium, fer et autres éléments…