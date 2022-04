Hubble réussit à observer la formation d'une exoplanète particulière, sur 13 ans de mesures

Deux autres exoplanètes candidates plus petites et pour l'instant non confirmées seraient en formation autour de la même étoile, encore 4 à 6 fois plus loin d'AB Aurigae… On en saura sans doute plus dans les années ou décennies à venir ! En effet, vu les distances en jeu, il faut du temps pour bien constater ce que voient les télescopes, tout comme il en faut pour former définitivement une planète.

En 13 ans, les scientifiques ont vu l'étoile évoluer et ont pu étudier son orbite. Mais c'est aussi un avantage car les grandes unités terrestres équipées de coronographes peuvent masquer la lueur de l'étoile et capter le fameux disque de matière en évolution. Les équipes soulignent, dans leur article scientifique publié dans Nature, la chance que représente Hubble pour ce type de mesures à des intervalles réguliers, et des instruments qui ne changent pas durant des décennies. Jusqu'à ce que les prochains prennent le relais ?