Des astronomes découvrent le noyau mis à nu d’une géante gazeuse

Si l’histoire de l’astre reste encore à déterminer, sa découverte nous offre une opportunité de mieux comprendre la formation et surtout les noyaux des géantes gazeuses. David Armstrong explique :

« C'est une première, qui nous dit que des planètes comme celle-ci existent et peuvent être trouvées. Nous avons la possibilité d’observer le noyau d'une planète comme nous ne pouvons pas le faire dans notre propre système solaire. Il y a encore de grandes questions autour de la nature du noyau de Jupiter, par exemple, et des exoplanètes étranges et inhabituelles comme celle-ci nous ouvrent une fenêtre sur la formation des planètes que nous n'avons pas d'autre moyen d'explorer ».