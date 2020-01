Le télescope TESS découvre sa première planète de taille terrestre en zone habitable

Vue d'artiste d'une exoplanète

Une aiguille dans une botte de foin

Toi, toi mon toi

Besoin d'en savoir plus

Source : NASA

Le petit chasseur d'exoplanètes orbital TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) , positionné sur une orbite très elliptique autour de la Terre, a pour mission d'observer les 200 000 étoiles les plus brillantes de notre ciel, réparties dans différents secteurs. Lors de son décollage, la NASA, à l'origine du projet, a estimé que son petit télescope découvrirait environ 20 000 exoplanètes, dont une cinquantaine pourraient être des «» à la vie.Pour établir cette classification, qui reste à considérer avec prudence, deux conditions primordiales sont recherchées chez les corps célestes observés : un diamètre environ égal à celui de notre planète et une orbite dans la zone de leur étoile rendant possible la présence d'eau liquide. Or, sur les centaines d'exoplanètes déjà détectées par TESS depuis son lancement en 2018 (et quelques dizaines confirmées), TOI 700d est la première à valider ces critères.Initialement, l'étoile TOI 700, à 100 années lumières de la Terre, avait été mal archivée par le système de tri de la base de données de la mission, et les trois exoplanètes découvertes autour d'elle, mal classées. En fin de compte, TOI 700 mesure environ 40 % de la taille de notre Soleil et sa température est moitié moindre. TOI 700d est la plus éloignée des trois planètes de ce système, et la meilleure « candidate », avec un diamètre 20 % supérieur à celui de la Terre. Elle orbite autour de son étoile en 37 jours et reçoit l'équivalent de 87 % de l'énergie que nous envoie notre Soleil. Toutefois, les astrophysiciens estiment que TOI 700d est probablement en rotation synchrone, ce qui signifie qu'elle présente toujours la même face à son étoile (comme la Lune avec la Terre).Plusieurs simulations sont déjà en cours pour tenter de savoir si cette nouvelle exoplanète pourrait abriter une atmosphère, des conditions stables, des océans voire des conditions propices à la vie... Mais il reste beaucoup d'inconnues. Dans un modèle, l'une des faces est couverte de nuages à cause de l'évaporation, dans d'autres, les conditions sont désertiques... Tout dépend, entre autres, de la composition de l'atmosphère et des conditions de surface (vents, volcanisme, météorologie...).Bonne nouvelle cependant, l'étoile est relativement stable : sur les 11 mois d'observation par différents télescopes nécessaires à la confirmation de l'existence de ces trois exoplanètes, elle n'a pas connu d'éruptions majeures.TOI 700d va donc rejoindre le petit catalogue des planètes les plus prometteuses à l'observation. Le télescope CHEOPS , spécialisé dans la caractérisation des exoplanètes, pourra peut-être nous permettre d'en apprendre plus sur ce nouveau monde.Quant à TESS, d'autres nouvelles découvertes ont récemment été publiées, dont TOI 1338b, une exoplanète évoluant dans un système à deux étoiles.