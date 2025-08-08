Quand l'humanité visera-t-elle Mars ? C'est ce qu'un internaute a demandé à Elon Musk sur X. Et ce dernier a donné une réponse détaillée qui vaut le coup d'œil, estimant qu'il y avait « une faible chance que le vaisseau spatial Starship, piloté par Optimus, effectue un vol vers Mars en novembre/décembre de l'année prochaine. »

Mais lui-même ne semble plus croire à cet horizon. Il estime ainsi, dans le même message, que le premier vol sans humains pour Mars devrait plutôt avoir lieu d'ici 3 ans et demi, soit plutôt vers la fin 2028. Le premier vol habité aurait plutôt lieu d'ici 5 ans et demi, soit la fin 2030.