Elon Musk vient de donner un programme un peu moins pressé pour les missions en direction de Mars. Doit-on s'attendre à de nouvelles reculades à l'avenir ?
Elon Musk a déjà depuis un certain nombre d'années rendu clair son projet utopique de voyage spatial en direction de Mars, avec même l'idée folle d'y installer une base humaine. Mais il semble malheureusement que l'homme le plus riche du monde se soit un peu avancé sur le calendrier, au point qu'il vient de donner des informations différentes sur son réseau social X.
Pas de mission sur Mars avant quelques années
Quand l'humanité visera-t-elle Mars ? C'est ce qu'un internaute a demandé à Elon Musk sur X. Et ce dernier a donné une réponse détaillée qui vaut le coup d'œil, estimant qu'il y avait « une faible chance que le vaisseau spatial Starship, piloté par Optimus, effectue un vol vers Mars en novembre/décembre de l'année prochaine. »
Mais lui-même ne semble plus croire à cet horizon. Il estime ainsi, dans le même message, que le premier vol sans humains pour Mars devrait plutôt avoir lieu d'ici 3 ans et demi, soit plutôt vers la fin 2028. Le premier vol habité aurait plutôt lieu d'ici 5 ans et demi, soit la fin 2030.
Elon Musk était plus ambitieux l'an dernier
On voit donc un peu plus long qu'attendu. Mais pour rester optimiste, toujours dans la même communication, Elon Musk voit la possibilité de créer une ville autosuffisante sur Mars d'ici à peine 20 à 30 ans. Mais si l'idée fait rêver, il faut rappeler que l'homme d'affaires a l'habitude de promettre des choses exceptionnelles.
Pour ce qui est de Mars, à l'origine, il avait comme vision la possibilité d'envoyer des fusées Starship vers Mars en 2026, et des vols humains deux ans plus tard. On doit donc se demander si ce pas en arrière n'est pas le premier, et si dans deux ans on n'aura pas droit à un programme une fois encore retardé ?