Des études font état de nombreuses planètes habitables et civilisations extra-terrestres (en théorie)

Il eut été facile d'aguicher le lecteur en mettant en avant ces chiffres qui attirent l'œil. Pensez-donc, 6 milliards de planètes habitables… Qu'attend-on pour prendre notre sac à dos d'explorateurs ?

Mais la réalité est malheureusement plus cruelle, puisqu'il s'agit en fait de projections statistiques, et ce dans les deux articles. Le premier est basé sur le nombre et le type d'exoplanètes trouvées par le télescope Kepler sur une petite zone du ciel, et le second sur le développement de… Notre propre civilisation, à défaut de pouvoir en observer une autre.