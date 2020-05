Notre Soleil serait plutôt fainéant par rapport aux autres étoiles de son acabit

S’il arrive que l’activité solaire affecte la Terre et l’activité humaine, les astronomes savent que depuis 9 000 ans, notre étoile est relativement stable et calme. Des chercheurs de l’Institut Max-Planck, institut de recherche sur le Système solaire situé en Allemagne, ont voulu savoir si ce comportement était normal.

Leurs résultats montrent qu'en moyenne, ces astres sont cinq fois plus actifs que notre étoile, une nouvelle qui a surpris les chercheurs. En effet, l’activité solaire, et notamment les taches que l'ont voit sur le schéma, est due au champ magnétique, lui-même lié à la vitesse de rotation stellaire… Or, les chercheurs ont bien pris soin d’étudier des étoiles possédant une période de rotation variant entre 20 et 30 jours, similaire donc à la période de 25 jours du Soleil…