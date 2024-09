Le télescope James Webb continue de tenir ses promesses. L’un de ses objectifs majeurs était d’observer à travers d’extraordinaires photographies en longue exposition, la lumière désormais cantonnée à l’infrarouge de très anciennes galaxies. C’est l’un des effets de l’expansion de l’univers, les longueurs d’ondes émises par les sources visibles il y a 12 milliards d’années nous apparaissent dans l’infrarouge, il faut donc des capteurs spécialisés comme ceux du JWST pour les voir.

Une étude récente s’est penchée sur ces images en champs profonds, où le télescope tente de collecter un maximum de lumière pour détecter les sources les plus lointaines et donc les plus anciennes, dans l’infrarouge proche et moyen. Les chercheurs ont ainsi trouvé 261 galaxies massives dont ils ont étudié l’âge et la répartition, avec une conclusion attendue, mais étonnante : il y a un large surplus de ces gigantesques groupes stellaires formés alors que l’Univers n’avait même pas 1,5 milliard d’années.