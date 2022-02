Parlons de MIRI : au cœur du télescope James Webb avec Pierre Olivier Lagage

Cette présentation en tant que « successeur » n'est pas usurpée ! Il faut revenir un peu sur un objectif de Webb, qui est de voir plus loin que Hubble, des galaxies encore plus éloignées. Or en astronomie, qui dit plus loin, dit plus tôt… Le plus tôt possible ! On vise ici une zone qui n'a jamais pu être observée, que l'on appelle la sortie de l'âge sombre, donc les premières étoiles émettant de la lumière. Ce sera un moment important, qui pourrait valider (ou non) nos modèles sur la formation de l'Univers, mais pour ça, il fallait un télescope beaucoup plus grand, capable de capter beaucoup plus de lumière, et un télescope qui soit dans l'infrarouge. Car cette lumière des premières étoiles, à cause de l'expansion de l'Univers, ne peut être captée que dans ces bandes de fréquence.