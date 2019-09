Le CEA va ouvrir ses portes lors des journées du patrimoine

Des visites organisées autour du patrimoine français

Les sites dun'échappent pas à ceset accueilleront de nombreux visiteurs à travers le pays. Les portes ouvertes se dérouleront à Saclay, Grenoble et Marcoule !Comme l'annonce le CEA, plusieurs de ses sites pourront être visités lors de portes ouvertes au public. À Saclay, l'accent sera mis sur l'architecture Auguste Perret.À Grenoble, ce sont les membres de l'équipe, du laboratoire et atelier de restauration du patrimoine culturel, qui présenteront les différentes techniques de restauration et conservation d'œuvres historiques, ethnographique et archéologiques.Un détour à Marcoule sera l'occasion de découvrir le site « InfoDEM ». Ce dernier se trouve, construit dans la ville en 1955. Les professionnels sur place présenteront les techniques de démantèlement d'installations nucléaires et ses enjeux.