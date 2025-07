Le déplacement en Chine envisagé par Jensen Huang ne plaît pas vraiment au Congrès américain, nous apprend Reuters. Les sénateurs républicain Jim Banks et démocrate Elizabeth Warren ont décidé d'unir leurs voix dans une lettre assez inhabituelle. La missive contient un message on ne peut plus clair : éviter tout contact avec les entreprises soupçonnées de collaboration militaire chinoise. La démarche bipartite montre d'emblée l'ampleur des préoccupations sécuritaires outre-Atlantique au sujet des transferts de technologies sensibles.