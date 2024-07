Le télescope spatial européen Gaia résiste à un impact de micrométéorite et à une tempête solaire !

Envoyé vers le point de Lagrange Terre-Soleil L2 en 2013, le télescope spatial Gaia est aujourd'hui encore un fleuron technologique unique en son genre. Ce véhicule européen est spécialisé dans l'astrométrie, c'est-à-dire qu'il cartographie les étoiles situées dans notre voisinage galactique, en donnant leur position, leur distance, leur vitesse relative et leurs caractéristiques grâce à l'étude de leur lumière. Au sol, l'étude et l'interprétation des données permettent de produire des catalogues de référence. Les seules premières années de service de Gaia ont déjà permis de trier et de situer plus de 1 milliard d'étoiles et plusieurs dizaines de milliers d'astéroïdes.