Le télescope SVOM arrive en orbite, pour détecter et étudier les plus grandes explosions de l'Univers

Après plusieurs années de préparation et la conception de ses instruments aussi impressionnants qu’à la pointe de l’innovation, la mission SVOM a pu décoller de Chine (base spatiale de Xichang) ce 22 juin. Arrivé sans incident en orbite, il pourra, après une première phase de réglages, commencer à détecter et mesurer les sursauts gamma. Explosions d’étoiles supermassives, collisions d’étoiles à neutrons ou fusion avec un trou noir, ces événements sont absolument extrêmes. L’écho de ces déchainements d’énergie traverse l’Univers, et pour certains de ces sursauts, depuis l’apparition des premières galaxies.

Idéalement, il faudrait pouvoir tourner nos télescopes vers ces explosions avant même de les détecter, mais ce n’est pas possible : SVOM (space-based multi-band astronomical Variable Objects Monitor) est donc équipée de ce qui se fait de mieux pour capter un sursaut gamma le plus rapidement possible afin de commencer les mesures.