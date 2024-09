Les quatre satellites Cluster de l'ESA, après leur décollage en 2000 avec des fusées Soyouz, ont passé 24 années à étudier la magnétosphère terrestre ainsi que son interaction avec le vent et les éruptions solaires. Quatre satellites, c'est l'idéal pour obtenir des mesures précises et simultanées à différents endroits de la magnétosphère, aussi ces unités de 1 200 kilos ont-elles été envoyées sur une orbite elliptique autour de la Terre, au plus proche entre 15 000 et 19 000 kilomètres de la surface, et au plus loin à 120 000 kilomètres, passant au-dessus des pôles.

Prolongée jusqu'à 2003, puis 2006, 2012, 2020 et 2024, la mission a fourni d'excellents résultats pour cartographier l'environnement magnétique terrestre et ses variations. Mais toutes les bonnes choses ont une fin, et les Cluster n'ont presque plus d'ergols dans leurs réservoirs, tandis que leurs très vieux systèmes internes peuvent faillir sans prévenir. Il est temps de s'occuper de la fin de la mission.