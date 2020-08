Cluster, la mission qui devait étudier la magnétosphère terrestre pendant 2 ans, souffle ses 20 bougies

Une contribution importante saluée comme il se doit par Arnaud Masson, scientifique et chargé de projet de la mission Cluster : « Le fait de disposer d'une base de données aussi conséquente a permis de faire un certain nombre de découvertes véritablement révolutionnaires. En surveillant et en enregistrant en permanence la dynamique et les propriétés de la magnétosphère terrestre pendant deux décennies, Cluster a créé de toutes nouvelles opportunités pour les scientifiques de repérer des tendances nouvelles ou à plus long terme sur des échelles spatiales et temporelles différentes ».