C’est un événement devenu aussi banal qu’il a lieu de façon presque quotidienne : un satellite en orbite basse est freiné suffisamment par les particules atmosphériques autour de 100 kilomètres d’altitude et il rentre se désintégrer dans l’atmosphère. Plus il descend à travers les couches denses, plus l’air le freine et plus les frottements génèrent un échauffement et un plasma, qui finissent par avoir raison de ses couches extérieures, puis de son électronique, sa structure…

La majorité de ses éléments (sinon tous) termine consumée en très haute altitude. Mais quel est le processus exact ? Qu’est-ce qui se dégrade en premier, quelles sont les températures atteintes et quels gaz sont rejetés à quelle altitude ? Pour y répondre, l’ESA, l’agence spatiale européenne, met en place un projet nommé DRACO (Destructive Re-entry Assessment Container Object), en partenariat avec l’industriel espagnol Deimos.