Initiative ClearSpace : l'ESA signe officiellement pour nettoyer l'orbite basse de la Terre

L'année dernière, nous avions consacré un dossier à la problématique des débris spatiaux et aux solutions envisagées pour nettoyer l'orbite basse, de plus en plus encombrée par les constellations Starlink et OneWeb. Les quelques collisions qui se sont déjà produites ont déjà créé des milliers d'éclats de métal. Et chacun possède l'énergie cinétique d'un obus ou d'une petite bombe.