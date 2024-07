Le test d'une fusée chinoise tourne à la catastrophe : l'étage principal du lanceur décolle tout seul !

Les conséquences de cet incident ne sont pas encore connues. Space Pioneer est un acteur commercial privé du NewSpace chinois, et une majorité de ses levées de fonds viennent de bailleurs privés (ou publics-privés). Après une réussite de son unique petit lanceur Tianlong-2 en 2023, la firme en avait profité pour lever des fonds et mettre tous ses efforts sur Tianlong-3, dont le vol inaugural (sous grosse pression financière) sera sans doute repoussé de quelques mois… si les autorités chinoises ne décident tout simplement pas de mettre un frein à ses activités ou de recadrer un peu plus le secteur.