Le bilan spatial 2023, des fusées et des astronautes à gogo

Le début de l'année 2023 a été mouvementé sur l'ISS. Il s'agissait d'abord d'amener une capsule Soyouz de remplacement, suite à la découverte d'un trou dans le radiateur du véhicule MS-22. Puis une fuite similaire a été découverte sur un cargo, et même plus tard dans l'année sur le module russe Nauka. Au gré de ces remplacements, trois astronautes ont pour la première fois passé plus d'un an (370 jours) sur la Station Spatiale Internationale ! 7 astronautes y résident actuellement, et elle est commandée par l'astronaute danois de l'ESA, Andreas Mogensen. Les débats se poursuivent sur la fin de vie de l'ISS, tandis que son premier module, Zarya, a fêté ses 25 ans en orbite.