Les deux Corée se jouent une étonnante course à l'espace à coups de fusées et de satellites-espions

La Corée du Nord est bien connue, et en particulier ces dernières années, pour ses réguliers essais de missiles balistiques à longue portée. Les alertes sur les territoires de Corée du Sud, du Japon et sur les différentes bases américaines du théâtre Pacifique sont récurrentes. Pour autant, la Corée du Nord est aussi une puissance spatiale, et ce, depuis 2012 et l'envoi de son premier satellite avec une fusée Unha-3. Il aura fallu plusieurs tests pour réussir en 2012 et 2016 et chacun d'entre eux a été dénoncé par les voisins de la Corée du Nord comme autant de tentatives de développer des missiles intercontinentaux. Et ce fut encore le cas en 2023 ! En effet, après 7 ans de pause, leur base de Sohae a repris vie. Puis les équipes militaires ont à nouveau entrepris une campagne de lancement orbital… La Corée du Nord était déterminée à envoyer son premier satellite militaire de reconnaissance, Malligyong-1, en orbite.