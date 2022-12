La Corée du Nord finalise le développement de son satellite espion

Pour autant, même si ce satellite finissait en orbite, son efficacité ne devrait pas être des plus optimales. La Corée du Nord n'a ainsi pu fournir après ce test que deux photos en noir et blanc et de basse résolution où l'on voit Séoul et son port Incheon.

D'après le membre du Stimon Center interrogé par l'agence Reuters Martyn Williams, des caméras d'une résolution de 50, voire de 30 centimètres devraient être utilisées pour ce genre de satellite espion. « À une résolution de 20 mètres, le satellite pourra distinguer des bâtiments, des navires et des avions, mais pas des véhicules, des personnes ou d'autres machines », a-t-il indiqué.

Mais même si la technologie est encore grossière, pour le spécialiste, la Corée du Nord a montré au fil des années qu'elle était capable d'avancées technologiques au sein des domaines où elle était investie. Ce satellite espion pourrait ne pas faire exception.