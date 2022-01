Le satellite chinois Shijian-21 fait le ménage en orbite géostationnaire

Les États-Unis ont aussi un peu « joué » des biceps avec Shijian-21, en approchant leur propre satellite inspecteur, USA-270, juste après qu'il a éjecté sa petite unité de test.

Mais il n'est pas possible d'être si discret en orbite géostationnaire, et dès que les Américains se sont approchés trop près (à moins de 75 kilomètres), Shijian-21 et son petit compagnon ont mis les gaz pour une manœuvre d'évitement. Pour les États-Unis, c'est la preuve que la Chine dispose de moyens performants pour suivre les trajectoires des satellites proches des leurs, mais aussi d'une stratégie claire pour répondre à ces approches. Des capacités qui, une fois de plus, ne sont pour l'instant réservées qu'à de très rares acteurs.