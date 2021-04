Pari réussi pour le MEV-2 de Northrop-Grumman, qui s'est amarré avec succès à un satellite en orbite

En octobre 2019, MEV-1 était ainsi lancé de Baïkonour. Sa mission : rejoindre le satellite Intelsat 901, placé en orbite cimetière, et le ramener en orbite géosynchrone. La capture a ainsi eu lieu le 25 février 2020, et MEV-1 doit rester accrocher à Intelsat 901 pendant 5 ans, période durant laquelle le carburant et les moteurs de MEV-1 permettront au satellite de manœuvrer et donc de redevenir opérationnel.