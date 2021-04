SSC : la station spatiale chinoise sur la ligne de départ !

Ce 29 avril, le plus puissant lanceur disponible dans l'arsenal chinois, la fusée CZ-5B , devrait allumer ses moteurs à 5h18 (Paris) pour envoyer le grand module Tianhe en orbite basse, probablement à une altitude légèrement inférieure à celle de la Station Spatiale Internationale. Tianhe est un énorme véhicule spatial : plus de 14 mètres de long et 4 mètres de diamètre, 22 tonnes environ sur la balance… Cela s'explique facilement, puisqu'il s'agit du module central de la nouvelle station spatiale chinoise (SSC ou CSS pour les anglophones). Tianhe aura la tâche difficile de rester en orbite plus d'une décennie (et peut-être deux), et de constituer le « cœur » de la CSS qui s'agrandira en venant joindre d'autres modules permanents sur ses ports d'amarrage. C'est donc un peu l'équivalent du module Zvezda qui va décoller cette semaine, avec tout de même une différence de 20 ans qui se traduit par des systèmes bien plus modernes.