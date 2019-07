La station spatiale Tiangong-2 va entrer dans l'atmosphère (et y bruler) dans quelques heures

© Xinhua/China Academy of Sciences/China Manned Space Engineering Office

Une destruction contrôlée pour Tiangong 2

L'aventure spatiale chinoise continue

Source : Techcrunch

Laa annoncé la fin imminente de la seconde station spatiale chinoise pour ce vendredi 19 juillet. Initialement conçue pour une durée de vie de deux ans, cette version améliorée de Tiangong-1 a finalement passé, permettant à la Chine de mener de nombreuses expériences scientifiques, mais aussi d'pour une durée de 29 jours en octobre 2016.Contrairement à son prédécesseur, qui avait causé de nombreux déboires à l'agence spatiale chinoise,devrait profiter d'. Dans son communiqué de presse, la CNSA annonce : «».En effet, alors que la Chine avait perdu le contrôle de Tiangong-1 qui avait finalement lentement dérivé jusqu'à atteindre une zone heureusement sécurisée, ladevrait causer un peu moins de maux de tête aux responsables de la mission, ainsi qu'à ceux qui vivent à proximité de la zone concernée.Sa rentrée atmosphérique est en effet clairement planifiée, les installations de la station spatiale ont été mises hors service et les éventuels débris devraient retomber dans une vastecomprise entre le Chili et la Nouvelle-Zélande. Après la mise à feu de ses moteurs, la station devraitLa taille de ce laboratoire spatial chinois équivaut, à peu de chose près, à celle d'un bus avec ses 10,4 mètres de long et ses 3,35 mètres de largeur. Ses deux modules atteignent la masse de 8,6 tonnes, et l'engin mesure 18,4 mètres lorsque ses panneaux solaires sont déployés. Autant dire qu'il s'agit d'une installation relativement modeste si nous la comparons avec la Station spatiale internationale La stationne sera pas la dernière du nom ! Outre la multitude de projets de l'Empire du Milieu dans le domaine spatial, avec des missions commeet, ou encore avec l'idée de construire une base lunaire permanente sur la Lune , la Chine planche actuellement sur le développement deUne fois assemblée, celle-ci devrait atteindre une masse d'environ 60 tonnes et sera. Si le calendrier est respecté, son lancement devrait être réalisé en 2022. Après 2024 et la retraite de l'ISS , Tiangong-3 devrait donc être la seule et unique station spatiale dans l'espace !