Après le succès de la mission sur la face cachée de la Lune, la Chine s'intéresse à Mars

La Chine franchit une nouvelle étape

La Chine part à la conquête de l'espace

Source : The Washington Post

Si la mission Chang'e4 était censée montrer les capacités et ambitions de laen matière d'exploration spatiale, c'est une franche réussite et l'Administration spatiale chinoise (CNSA) ne compte pas s'arrêter en si bon chemin !Alors que Chang'e5 - la mission lunaire de retour d'échantillons - est d'ores et déjà planifiée pour 2019 et que la Chine évoque, les ambitions de l'Empire Céleste (qui n'a jamais aussi bien porté ce petit nom) concernantse précisent une fois de plus, avec un caractère officiel cette fois-ci.Six ans après l'échec de la mission spatiale russe Phobos-Grunt, destiné alors à étudier l'atmosphère martienne, l'intérêt de la Chine pour la planète rouge est aujourd'hui ravivé. Wu Yanhua, Directeur de la CNSA, vient en effet de déclarer: «».À l'aide de la CNSA et de diverses entreprises privées, la Chine compte bien devenir une puissance spatiale majeure et un concurrent de taille à la NASA . Son président, Xi Jinping, a d'ailleurs déclaré à plusieurs reprises avoir de «» pour son pays dans ce domaine.Outre, la Chine entreprend pléthore de projets. L'idée d' une base lunaire permanente pour 2040 ou de façon plus concrète le développement actuel de Tiangong (3e du nom) en sont de parfaits exemple. Le « Palais Céleste » de 60 tonnes sera en effetet devrait être assemblée d'ici 2022. Après son lancement, elle sera en 2024 (après la retraite de l'ISS) la seule station spatiale dans l'espace. Elle fonctionnera sur le même modèle que la Station spatiale internationale et accueillera des scientifiques et astronautes du monde entier.Après avoir mentionné(projet sur lequel la CNSA n'est pas encore tout à fait décidée), Wu Yanhua a également abordé l'épineux sujet de. Le directeur chinois estime qu'il faut «».