L'ESA va lancer un satellite pour étudier la santé des plantes et de la planète

© Thales Alenia Space

Lancement prévu en 2023

Surveiller la santé de la Terre à travers l'analyse de la photosynthèse

C'est l'entreprise franco-italiennequi a été choisie pour cette huitième mission du. Dans un communiqué , l'entreprise révèle le montant du contrat conclu entre les deux parties : 150 millions d'euros.Pour réaliser la construction et la mise en orbite du, Thales Alenia Space collaborera avec plusieurs entreprises. Par exemple, la société RUAG participera à la conception de la plateforme et Leonardo fournira l'instrument principal de mesure, à savoir, un spectromètre imageur à haute résolution.FLEX sera, à bord d'un lanceur Vega. Il sera alors mis sur orbite, à une altitude de 815 km et pour une durée de vie de cinq ans.FLEX s'appuiera sur l'instrument FLORIS pouret détecter la lumière émise par les plantes à la surface de la Terre. Son capteur sera ensuite capable d'identifier le faible rayonnement rougeâtre produit par les végétaux lors de la, invisible à l'œil nu.De cette façon, le satellite sera en mesure de fournir des données précises sur l'. Ce qui est évidemment crucial, dans un contexte d'augmentation de la population mondiale et de réchauffement climatique.Ainsi, en étudiant le mécanisme de photosynthèse, indispensable à la vie sur notre planète, les scientifiques obtiendront des informations essentielles sur laet pourront également mieux comprendre le fonctionnement de ce phénomène, ainsi que son influence sur les cycles du carbone et de l'eau.