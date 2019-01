Des haricots cultivés dans l'ISS dès 2021 ?

Des aliments frais pour les astronautes

Quid de l'absence de gravité ?

Après s'être essayés à cultiver des laitues sur l', les astronautes de la Station spatiale internationale pourront peut-être profiter ded'ici à 2021 !À l'aide d'un dispositif de, des chercheurs de l'Université norvégienne des sciences et technologies (NTNU) tentent de cultiver de nombreuses plantes légumières, comme c'est le cas des haricots. En collaboration avec des chercheurs français et italiens, le NTNU cherche à développer un système qui pourrait être embarqué(plus d'un an), comme le serait un voyage vers Mars. Les ambitions américaines et européennes pour aller sur la planète rouge tendent en effet à se concrétiser et la culture de légumes au sein du vaisseau pourrait être un véritablepour les astronautes.Le dispositif de culture ainsi mis au point permet de réguler tous les besoins de la plante, à savoir l'eau, les nutriments, le gaz et l'air nécessaires à sa bonne santé et sa production de fruits. Une récente étude publiée dans la revuedétaille les expériences réalisées par les chercheurs de NTNU.Les recherches sont donc prometteuses, mais les expériences requièrent maintenant, c'est-à-dire à bord de la Station spatiale internationale. C'est uniquement de cette manière que les chercheurs pourront observer l'effet de l'absence de gravité sur les capacités d'absorption des nutriments et du cycle de l'eau des plantes.Les fèves de haricot pourraient alors être placées dans une centrifugeuse capable de générer différents taux de gravité. Ainsi, les chercheurs seront en mesure desur les plantes et de trouver la meilleure façon de cultiver des légumes dans l'espace.Silje Wolff, physiologiste spécialisée dans les plantes au CIRiS (Centre for Interdisciplinary Research in Space) a déclaré qu'il sera possible ainsi de «», et d'ajouter : «».