Après 6 mois dans l'ISS, trois astronautes rentrent sur Terre

© NASA

Un retour dans le brouillard kazakh

Source : CBS News

Pendant 197 jours, l'a accueilli trois astronautes : l'allemand Alexander Gerst, l'américaine Serena Aunon-Chancellor et le russe Sergueï Prokopiev. Il s'agissait du premier voyage spatial pour ces deux derniers, alors que Gerst avait déjà séjourné à bord de la station en 2014. Quoi qu'il en soit, tout ce beau monde est rentré au bercail ce jeudi, grâce au vaisseau Soyouz. Il s'est posé au Kazakhstan sans encombre il y a quelques heures.Sur Twitter, l'Agence spatiale russe Roskosmos a précisé que : «». Sur place, Russes, Européens et Américains ont aidé les astronautes dès leur arrivée pour débuter leur réhabilitation à la gravité terrestre. Roskosmos a mentionné le fait que : «».Comme nous l'avons noté plus haut dans cet article, les trois astronautes n'ont pas eu le temps de s'ennuyer à bord de la Station spatiale internationale. En effet, en plus des recherches et autres sorties dans l'espace,ont eu lieu lors de leur séjour. Souvenez-vous, un vaisseau Soyouz arrimé à la station a été victime d'une fuite d'oxygène en août dernier. Ce n'est pas tout puisqu'en octobre cette fois, une fusée Soyouz n'avait pas pu être lancée alors qu'elle devait transporter un nouvel équipage à destination de l'ISS.