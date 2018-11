La Station spatiale internationale souffle ses 20 bougies !

20 ans d'ISS en photos



Lancement du premier module Zarya le 20 novembre 1998 / © Sputnik



Le module Zarya vu depuis la navette Endeavour / © NASA



20 ans après, l'ISS dans toute sa beauté ! / © NASA



Petit aperçu de l'intérieur de la Station spatiale internationale. Claustrophobes d'abstenir ! / © NASA



L'astronaute américain Nick Hague en plein essai d'une combinaison russe Sokol / © NASA



L'océan Pacifique vu depuis l'ISS / © NASA



Retour sur Terre à bord d'une capsule Soyouz / © NASA

Il y a 20 ans, le premier module de laprenait son envol. Il s'agissait de Zarya, conçu en Russie et lancé par une fusée Proton. Un mois plus tard, c'était la navette américaine qui venait ajouter le second module, Unity.Il faudra cependant attendre 2000 pour qu'un équipage puisse vivre en permanence dans l'espace. Malgré les échecs de plusieurs lancements et des problèmes techniques plus ou moins graves,La station spatiale comporte 13 modules, vole à 400 km d'altitude à plus de 27 000 km/h et peu embarquer jusqu'à 6 astronautes en même temps en son sein. En tout, ce sont 400 mqui sont habitables sur 900 mpressurisés. Le coût de construction présumé de l'ISS se monte à 115 milliards de dollars.On fait un petit saut dans le temps avec quelques photos présentant la Station spatiale internationale dans toute sa majesté.Et pour terminer, que diriez-vous de visiter la Station spatiale internationale comme si vous y étiez ? Grâce aux clichés rapportés par Thomas Pesquet, Google a pu réaliser une vue 3D de l'intérieur de l'ISS via Street Maps. Bon vol !