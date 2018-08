Quelles combinaisons pour les astronautes qui iront sur l’ISS ?

À bord du Crew Dragon de SpaceX



La combinaison spatiale révélée par Elon Musk. © SpaceX

La combinaison spatiale « Boeing Blue »



Christopher J. Ferguson portant la combinaison spatiale Boeing Blue © Boeing

Des combinaisons uniquement conçues pour le voyage jusqu'à l'ISS

Le design de la combinaison spatiale dea été dévoilé par, il y a environ un an, sur Instagram. Elle est, pour le moins que l'on puisse dire, particulièrement moderne sous ses allures minimalistes et sa grande élégance.Le costume est blanc avec quelques éléments noirs et mis à part son design, on n'en sait encore peu à propos de sa conception et des technologies qu'elle embarquera. Toutefois, elle devrait comporter autant, voire davantage, de fonctionnalités que les combinaisons ACES de la. À titre d'exemple on peut citer le système respiratoire ainsi que les réserves d'eau d'urgence, un parachute gonflable, ou encore un système de refroidissement liquide.À noter que c'est Jose Fernandez, le costumier hollywoodien ayant réalisé des pièces pour des films comme Batman, X-Men, Thor, Captain America, ou encore Hellboy qui a créé les combinaisons pour les astronautes du Crew Dragon.Sous ses aspects plus traditionnels qui nous remémorent les combinaisons orange de la NASA, lasera néanmoins bien plus légère et opérante avec son poids de seulement 9 kg (chaussures comprises), contre 13.6 kg pour celle de la NASA.Arborant un bleu éclatant, la Boeing Blue intègre également des technologies de pointe qui permettront aux astronautes à bord du CST-100 Starliner de profiter d'un confort et de fonctionnalités bien plus appréciables qu'auparavant. Ainsi, l'équipage bénéficiera d'un casque offrant une bien meilleure visibilité à bord de la navette et de gants compatibles avec les écrans tactiles.Les mouvements seront facilités grâce à la conception de la combinaison avec un matériau plus souple. Les combinaisons seront aussi moins susceptibles de rencontrer des problèmes, car Boeing a souhaité qu'elles soient conçues de manière plus simple et, par conséquent, avec moins de possibilités de détérioration.Boeing Blue sera également équipé de systèmes innovants permettant d'offrir une sécurité maximale aux astronautes.Enfin, il faut savoir que ces deux combinaisons ont été conçues uniquement pour le voyage à bord du Crew Dragon et du CST-100 Starliner, à destination de la station spatiale internationale. Les astronautes continueront donc d'utiliser les combinaisons habituelles pour réaliser des sorties dans l'espace, que l'on désigne communément comme des sorties extravéhiculaires.L'Extravehicular Mobility Unit (EMU) est en effet spécialement conçue pour résister à l'environnement spatial et pour permettre à l'astronaute de communiquer. Pour ce type de mission, la combinaison spatiale russe Orlan est également encore utilisée, elles sont toutes deux stockées dans le module Quest de l'ISS.