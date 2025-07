Cette dépendance envers des technologies tierces, particulièrement chinoises, marque une inflexion dans la philosophie traditionnellement fermée d'Apple. Face à l'urgence de la course à l'IA, l'entreprise semble prête à faire des concessions et à adopter une approche plus ouverte et pragmatique. Elle compose un arsenal technologique hybride : ses propres modèles sur l'appareil, le renfort d'OpenAI pour les requêtes complexes à l'international, et celui d'Alibaba pour pénétrer le marché chinois.

La publication de DiffuCode n'est que la partie émergée d'une stratégie IA beaucoup plus complexe et nuancée qu'il n'y paraît. En s'appuyant sur des briques open-source chinoises, Apple accélère non seulement sa recherche, mais s'assure surtout un accès vital à l'un de ses plus grands marchés. Reste à voir comment ces expérimentations, pour l'instant confinées aux laboratoires de recherche, se traduiront à terme en fonctionnalités concrètes pour les développeurs dans Xcode ou directement pour le grand public. Une chose est sûre : pour rester dans la course, Apple a compris qu'elle ne pouvait plus avancer seule.