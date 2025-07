La refonte de Siri représente un enjeu majeur pour Apple, alors que l’intelligence artificielle générative bouleverse les interfaces et les usages numériques. Pourtant, le constructeur n'y arrive pas et a dû se résoudre à repousser de près d'un an le lancement de son assistant vocal amélioré par IA. Selon Bloomberg, la firme de Cupertino étudie différentes solutions qui pourraient lui permettre de rattraper au plus vite son retard et explore un partenariat avec OpenAI ou Anthropic pour propulser la prochaine génération de Siri, en lieu et place d'un modèle créé de toutes pièces par les ingénieurs du groupe.