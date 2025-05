Alors qu’Apple a récemment intégré ChatGPT à Siri via iOS 18, le constructeur de Cupertino poursuit en parallèle le développement de son propre modèle de langage. Selon les informations de Mark Gurman de Bloomberg, les progrès réalisés ces six derniers mois seraient importants, au point que certains dirigeants estiment que le chatbot interne d’Apple est désormais « à égalité par rapport aux versions récentes de ChatGPT ». Ces développements permettraient, s'ils se confirment, de remettre Apple dans la course à l'IA après le lancement pour le moins chaotique d'Apple Intelligence en octobre 2024.