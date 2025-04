On en sait un peu plus sur l'arrivée du nouveau Siri (et c'est pour bientôt !)

boboss29

Il est annoncé par Apple que les Iphone 15 pro et les suivants seront les seuls permettant d’avoir accès à Apple Intelligence. Il est annoncé que seul les mac et Ipad avec puce M1 et suivantes seront les seuls à avoir accès à Apple Intelligence. les premières briques d’Apple intelligence ont été posés, et c’est bel et bien le cas. Siri est déjà plus intéressant car il peut se connecter à Chat GPT pour donner plus de réponses qu’avant. Ce qui a été montré à la WWDC, du moins je l’ai compris ainsi, est une promesse à court terme de l’IA vu par Apple, dont le nouveau SIRI boosté qui pourra analyser nos données dans messages, rappel ou calendrier etc… et c’est annoncé courant 2025. Nous ne sommes qu’au 4ème mois de 2025, qui si je ne me trompe pas en comporte 12. Donc on est bien encore dans ce qu’à promis Apple.