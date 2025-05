Les fonctions en question devaient transformer Siri en un assistant beaucoup plus personnel. L’idée était de lui permettre de comprendre le contexte, de lancer des actions dans les applications et d’interagir avec ce qui s’affiche à l’écran. Apple les avait présentées comme une nouvelle étape pour son assistant. Mais ces fonctions sont toujours en chantier.

Le PDG d’Apple a expliqué que ce retard n’était pas lié à un obstacle particulier. Il a simplement parlé d’un temps de développement plus long que prévu. « Il n’y a pas beaucoup d’autres raisons à cela », a-t-il précisé. Le directeur financier d’Apple, Kevan Parekh, a de son côté assuré que les investissements en recherche et développement n’étaient pas en cause. Ils restent en hausse, selon lui, et les équipes disposent des moyens nécessaires.

Pour faire patienter, Apple zoome sur les nouveautés déjà livrées. Depuis le lancement d’iOS 18, les utilisateurs peuvent tester plusieurs fonctions issues d’Apple Intelligence. On y trouve Genmoji, des outils pour résumer les e-mails, une recherche photo améliorée ou encore une connexion directe à ChatGPT. Certaines de ces fonctions ont été traduites et adaptées pour d’autres langues, dont le français.