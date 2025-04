Au cœur des discussions et des reproches, on retrouve notamment les fonctionnalités personnalisées de Siri. L'assistant devait être capable de prendre en compte le contexte personnel de l'utilisateur (en se basant sur les réservations de vol et de restaurant, ou sur le calendrier par exemple). Il devait aussi être en mesure d'analyser un contenu affiché à l'écran pour répondre à une requête à son sujet. Mais aujourd'hui, Siri ne bénéficie pas de ces fonctions, et ne devrait pas en profiter avant un certain temps.

Apple a présenté la nouvelle Siri dopée à l'IA lors de la WWDC 2024 en juin dernier, puis a de nouveau insisté dessus lors de l'annonce des iPhone 16. Elle devait initialement arriver au plus tard avec iOS 18.4, disponible depuis deux semaines. Mais il va falloir se montrer plus patient.

Maintenant, cette Siri plus intelligente est évoquée pour iOS 19. Et encore, pas dès le lancement, les sources les mieux informées estimant que ces fonctionnalités ne seront pas déployées sur une version stable avant 2026. Nous en saurons peut-être plus à ce sujet lors de la WWDC 2025 prévue dans moins de deux mois.