Comme nous le disions plus haut, le gros morceau de ces mises à jour est l'arrivée d'Apple Intelligence. Apple a enfin localisé tous ces services d'IA en français et les utilisateurs retrouveront les outils d'écriture, le nouveau look de Siri, ainsi que la gomme magique pour effacer des éléments dans les photos ou la gestion intelligence des notifications, mais seulement pour les heureux possesseurs d'iPhone 15 Pro, d'iPhone 16 et iPhone 16 Pro, ainsi que l'iPhone 16e. Ce smartphone, plutôt bon au demeurant, pourra d'ailleurs vous permettre d'accéder à Apple Intelligence à un prix plus abordable si vous souhaitez tester ces nouveaux outils.