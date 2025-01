Apple Intelligence est l'un des produits stratégiques de l'entreprise californienne. Après un certain retard à l'allumage, Apple a lancé en octobre 2024 sa suite d'outils sur ses différents produits, à savoir l'iPhone, l'iPad et le Mac. Les débuts sont prudents, avec une nouvelle livraison de capacités à chaque mise à jour majeure des systèmes d'exploitation, mais la marque souhaite désormais qu'un maximum de monde utilise ses services, et va pour ce faire les mettre en avant comme il se doit.