L'intelligence artificielle n'est pas non plus l'un des motifs évoqués pour renouveler un smartphone. Seuls 18 % des personnes sondées déclarent que l'intégration d'une IA pourrait les motiver à choisir un smartphone qui en est équipé.

Les consommateurs ont des besoins bien plus concrets pour les inciter à remplacer leur téléphone. Le premier critère évoqué est une autonomie plus importante, avec 61 % des sondés, puis un stockage plus fourni (46 %) et de meilleures capacités photo (38 %). De plus, 44 % des personnes interrogées déclarent renouveler leur smartphone une fois celui-ci cassé ou obsolète. Les cycles de renouvellement ne cessent d'augmenter, avec des consommateurs qui gardent leurs smartphones trois ou quatre ans, et l'IA ne semble pas près de changer cette tendance.

Dernière information qui ne va toujours pas dans le sens de l'industrie : seuls 9 % des sondés se déclarent prêts à payer pour un abonnement à un service d'intelligence artificielle, et 40 % ne veulent pas investir un centime dans cette technologie. Les utilisateurs sont déjà abonnés à de nombreux services, notamment de streaming vidéo, et ne souhaitent pas alourdir un peu plus leur budget. Si Google ou Apple espèrent tirer des revenus de leurs activités d'intelligence artificielle, ils seraient bien avisés d'attendre encore quelques années supplémentaires.