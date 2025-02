Cette première bêta publique ouvre les vannes à Apple Intelligence. Les utilisateurs inscrits au programme de bêta publique peuvent à leur tour essayer l'intelligence artificielle d'Apple dans la langue de Molière.

Apple a retiré le blocage qui empêchait jusqu'alors de télécharger et d'utiliser les outils d'Apple Intelligence à travers le système. Selon nos premiers essais, réalisés avec la bêta depuis quelques jours, tous les composants d'Apple Intelligence sont correctement traduits en français et fonctionnels. La Pomme a indiqué dans plusieurs communiqués de presse que le lancement d'iOS 18.4 interviendrait au début du mois d'avril.

Il ne reste donc que quelques semaines à ses équipes pour peaufiner le logiciel avant de le mettre entre les mains des possesseurs d'appareils compatibles. Pour rappel, seuls les propriétaires d'iPhone 15 Pro, iPhone 16, iPhone 16 Pro et iPhone 16e peuvent utiliser Apple Intelligence. Pour les iPad, tous les modèles avec un processeur M1 et supérieurs sont compatibles et le dernier iPad Mini.